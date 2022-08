Paquetá al West Ham, L’Équipe conferma: affare da oltre 60 milioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Lucas Paquetá viene ricordato come una promessa mancata al Milan, che lo prelevò dal Flamengo nel gennaio del 2019 per quasi 40 milioni. Una cifra importantissima per un giocatore allora nemmeno 22enne, ma la dirigenza rossonera puntava molto sul talento del centrocampista brasiliano. Eppure, il classe ’97, che proprio domani (27 agosto) compirà 25 anni, non è riuscito ad affermarsi, nonostante tutti continuassero a riconoscerne il potenziale. Passato al Lione nell’estate 2020, Paquetá ha ritrovato sempre più fiducia, facendo rivedere lampi del giocatore che tutti conoscevano. In particolare è stata la sua ritrovata costanza a colpire, attirando l’attenzione di club importanti, soprattutto dalla Premier League. Dopo diverse voci su diversi club (anche Manchester City), ora è il West Ham ad apparire molto vicino alla ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Lucasviene ricordato come una promessa mancata al Milan, che lo prelevò dal Flamengo nel gennaio del 2019 per quasi 40. Una cifra importantissima per un giocatore allora nemmeno 22enne, ma la dirigenza rossonera puntava molto sul talento del centrocampista brasiliano. Eppure, il classe ’97, che proprio domani (27 agosto) compirà 25 anni, non è riuscito ad affermarsi, nonostante tutti continuassero a riconoscerne il potenziale. Passato al Lione nell’estate 2020,ha ritrovato sempre più fiducia, facendo rivedere lampi del giocatore che tutti conoscevano. In particolare è stata la sua ritrovata costanza a colpire, attirando l’attenzione di club importanti, soprattutto dalla Premier League. Dopo diverse voci su diversi club (anche Manchester City), ora è ilHam ad apparire molto vicino alla ...

