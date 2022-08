Omicidio Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa a martellate dall’ex: Padovani aveva giocato nell’Anzio Calcio (Di venerdì 26 agosto 2022) Lei lo aveva denunciato, non ce la faceva più a vivere nel terrore, a sentirsi continuamente minacciata e perseguitata. Lui non accettava la fine di quella storia d’amore, come se Alessandra Matteuzzi, una donna di 56 anni, fosse ‘sua’, di proprietà. E così è uscito di casa mercoledì sera, ha raggiunto l’ex compagna e l‘ha uccisa. L’ennesima pagina di cronaca nera, ancora un femminicidio. Alessandra è stata colpita con un martello a Bologna, in via dell’Arcoveggio, nel cortile condominiale, da quello che fino a poco tempo prima era stato il suo fidanzato. Da Giovanni Padovani, un ragazzo di 27 anni, un calciatore, che ora è stato arrestato per Omicidio aggravato. La denuncia di Alessandra Matteuzzi La vittima, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Lei lodenunciato, non ce la faceva più a vivere nel terrore, a sentirsi continuamente minacciata e perseguitata. Lui non accettava la fine di quella storia d’amore, come se, unadi 56 anni, fosse ‘sua’, di proprietà. E così è uscito di casa mercoledì sera, ha raggiunto l’ex compagna e l‘ha. L’ennesima pagina di cronaca nera, ancora un femminicidio.è stata colpita con un martello a Bologna, in via dell’Arcoveggio, nel cortile condominiale, da quello che fino a poco tempo prima era stato il suo fidanzato. Da Giovanni, un ragazzo di 27 anni, un calciatore, che ora è stato arrestato peraggravato. La denuncia diLa vittima, ...

fanpage : “Abbiamo fatto il possibile: dopo un omicidio sono tutti bravi a fare i professori”, così il procuratore di Bologna… - AntoCMILAN : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… - CorriereCitta : Omicidio Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa a martellate dall’ex: Padovani aveva giocato nell’Anzio Calcio - puffettaceleste : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… - notpink : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… -