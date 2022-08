Mozart: il gruppo militare che non combatte in Ucraina (Di venerdì 26 agosto 2022) Con un nome creato in opposizione ai mercenari russi di Wagner, il gruppo Mozart sostiene di effettuare missioni umanitarie e di preparare al combattimento i soldati ucraini, senza però prendere parte agli scontri. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Con un nome creato in opposizione ai mercenari russi di Wagner, ilsostiene di effettuare missioni umanitarie e di preparare al combattimento i soldati ucraini, senza però prendere parte agli scontri. Leggi

lacittanews : 26 agosto 2022 10:12 Una polvere bianca aleggia nella strada vuota e così dritta da sembrare disegnata con un rig… - zazoomblog : Mozart: il gruppo militare che non combatte in Ucraina - #Mozart: #gruppo #militare #combatte - StrattaErmanno : RT @Internazionale: Con un nome creato in opposizione ai mercenari russi di Wagner, il gruppo Mozart sostiene di effettuare missioni umanit… - FrancescoLupo23 : RT @Internazionale: Con un nome creato in opposizione ai mercenari russi di Wagner, il gruppo Mozart sostiene di effettuare missioni umanit… - GiovaBasile : RT @Internazionale: Con un nome creato in opposizione ai mercenari russi di Wagner, il gruppo Mozart sostiene di effettuare missioni umanit… -