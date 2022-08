Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech: ci hanno copiato il vaccino Covid a tecnologia mRna (Di venerdì 26 agosto 2022) Scontro epico tra colossi dell’impresa farmaceutica: Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech. Un procedimento incardinato su un doppio binario: presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Massachusetts, e presso il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania. A dar fuoco alle polveri l’accusa di aver violato brevetti fondamentali per l’innovativa piattaforma tecnologica mRna. Come noto la formula strategica alla base dei vaccini contro Covid-19 dell’azienda biotech americana e di altri prodotti in sviluppo. Insomma, Secondo Moderna, la tecnologia usata nei vaccini Pfizer-BioNTech viola i suoi brevetti depositati fra 2010 e il 2016. Moderna fa causa a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Scontro epico tra colossi dell’impresa farmaceutica:fa. Un procedimento incardinato su un doppio binario: presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Massachusetts, e presso il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania. A dar fuoco alle polveri l’accusa di aver violato brevetti fondamentali per l’innovativa piattaforma tecnologica. Come noto la formula strategica alla base dei vaccini contro-19 dell’azienda biotech americana e di altri prodotti in sviluppo. Insomma, Secondo, lausata nei vacciniviola i suoi brevetti depositati fra 2010 e il 2016.faa ...

