MADMAN in concerto al Castello di Udine sabato 27 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuovo appuntamento con la musica al Castello di Udine. Domani, sabato 27 agosto, a salire sul palco sarà MADMAN, pezzo da novanta dell’hip hop italiano, autentico riferimento per questo genere in Italia. Autore di album fondamentali come “Kepler” e “Scatola Nera”, MADMAN porterà a Udine dell’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del suo “MM4 Summer Tour”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche domani alla biglietteria dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 20 e inizio concerto previsto per le 21.30. Il concerto è organizzato da organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuovo appuntamento con la musica aldi. Domani,27, a salire sul palco sarà, pezzo da novanta dell’hip hop italiano, autentico riferimento per questo genere in Italia. Autore di album fondamentali come “Kepler” e “Scatola Nera”,porterà adell’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del suo “MM4 Summer Tour”. I biglietti per ilsono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche domani alla biglietteria dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 20 e inizioprevisto per le 21.30. Ilè organizzato da organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di, e ...

jplsnv : @ryuseith @heehoonbin sabato concerto chiello e c’è nightskinny a un djset poi in generale madman, massimo pericol… - ioconiall : #vendobiglietti Gemitaiz & Madman al Forum di Assago il 03.10.2022. Ho un biglietto da vendere per il parterre. 35… - somewherefvg : RT @FVGlive: ?? 27 Agosto ??Udine ?? ?? Il rapper italiano MadMan sarà il protagonista sul palco del #Castello di #Udine, dove presenterà il su… - losaichecipenso : ho pagato 30 euro per sentire letteralmente 4 canzoni di madman in live a ROCCELLA IONICA e voi vi lamentate di 50… - FVGlive : ?? 27 Agosto ??Udine ?? ?? Il rapper italiano MadMan sarà il protagonista sul palco del #Castello di #Udine, dove prese… -