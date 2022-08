La Russia brucia enormi quantità di gas a Portovaya | l’allarme dall’impianto che rifornisce Berlino

(Di venerdì 26 agosto 2022) I prezzi del gas schizzano alle stelle e lagrandidi metano nel suo impianto di, vicino al confine con la Finlandia. Lo rivela un’analisi della società norvegese Rystad Energy pubblicata dalla Bbc. L’emittente britannica ha diffuso alcune immagini delle grandi fiamme che si levanogestito da Gazprom, inclusa una ripresa da un satellite che mostra la radiazione infrarossa provocata dalla combustione del gas. Secondo alcuni esperti, si tratterebbe del gas destinato a essere esportato in Germania.si trova vicino a una stazione di compressione all’inizio del gasdotto Nordstream 1, che trasporta il gas verso. Le forniture attraverso questo gasdotto sono state ridotte a metà luglio e Mosca ha attribuito la ...

Mentre tutti i Paesi europei devono fare i conti con il prezzo del gas schizzato alle stelle a causa delle chiusure per manutenzione del Nord Stream e al conflitto in Ucraina, la Russia sta bruciando grandi quantità di gas naturale nel suo impianto di Portovaya, vicino al confine con la Finlandia. E' quanto emerge da un'analisi condivisa della società norvegese Rystad Energy.