La Roma ha scelto Camara: tutte le cifre dell'affare (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma - Il casting è finito, la decisione è stata presa: la Roma è vicinissima a Mady Camara, centrocampista guineano dell'Olympiacos. Classe '97, 1.82 di altezza, arriverà nei prossimi giorni in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022)- Il casting è finito, la decisione è stata presa: laè vicinissima a Mady, centrocampista guineano'Olympiacos. Classe '97, 1.82 di altezza, arriverà nei prossimi giorni in ...

Antonio_Tajani : Ringrazio le liste del centrodestra per avermi scelto come candidato nel collegio uninominale Camera nell'area dell… - Giorgiolaporta : 6 mesi fa #Ruberti, capo di gabinetto di #Gualtieri creò imbarazzo. I figli fermati dalla Polizia dissero 'fermate… - sportli26181512 : La #Roma ha scelto #Camara: tutte le cifre dell’affare: In attesa di stabilire il piano di recupero per Wijnaldum,… - residentiCM : RT @diarioromano: Complesso Sant’Agnese: il luogo dei miracoli antichi e recenti. Le basiliche, il mausoleo e la catacomba valgono una visi… - carlo_nicola : @gufoincompreso @Dulafive Zidane (più Champions di Guardiola) è attualmente disoccupato. Mourinho (più trofei inter… -