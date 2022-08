Inter e il patto Scudetto dei big | «Restiamo tutti»

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ilin casaè stato firmato dagli stessi giocatori che in un colloquio hanno espresso la loro volontà di restare in nerazzurro Ilin casaè stato firmato dagli stessi giocatori che in un colloquio hanno espresso la loro volontà di restare in nerazzurro. L’indiscrezione è lanciata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui i big avrebbero stretto l’intesa di poter raggiungere ancora lo. Lo stesso Skriniar è convinto di restare e proprio per questo i nerazzurri hanno rifiutato un’altra offerta per lo slovacco da parte del Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

