GP del Belgio: Verstappen alla riscossa nelle PL2 (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo le PL1 targate Ferrari, la Red Bull suona la carica nelle PL2 del GP del Belgio. O almeno, una red Bull, perché è il solo Max Verstappen a stare lì davanti. Il campione del mondo, nel suo run veloce con gomma morbida, rifila ben otto decimi a Charles Leclerc, il quale si concentra più in ottica gara che non sul giro secco: sia lui che “Super Max” partiranno dal fondo per il cambio power unit. Anche la Mercedes è in simulazione gara, con Lewis Hamilton sesto e George Russell settimo. Decimo tempo per Sergio Perez, quinto Carlos Sainz. GP Belgio: doppietta Ferrari nella PL1 dimezzata GP Belgio: che succede nelle PL2? Il cielo plumbeo, tipico delle Ardenne, accompagna anche le seconde libere. Tuttavia, la pista inizialmente rimane asciutta, permettendo ai piloti di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo le PL1 targate Ferrari, la Red Bull suona la caricaPL2 del GP del. O almeno, una red Bull, perché è il solo Maxa stare lì davanti. Il campione del mondo, nel suo run veloce con gomma morbida, rifila ben otto decimi a Charles Leclerc, il quale si concentra più in ottica gara che non sul giro secco: sia lui che “Super Max” partiranno dal fondo per il cambio power unit. Anche la Mercedes è in simulazione gara, con Lewis Hamilton sesto e George Russell settimo. Decimo tempo per Sergio Perez, quinto Carlos Sainz. GP: doppietta Ferrari nella PL1 dimezzata GP: che succedePL2? Il cielo plumbeo, tipico delle Ardenne, accompagna anche le seconde libere. Tuttavia, la pista inizialmente rimane asciutta, permettendo ai piloti di ...

RobChinchero : Nuova PU per Charles Leclerc. Scatterà dal fondo della griglia nel GP del Belgio. Nessun cambio per Sainz. - Agenzia_Ansa : La casa automobilistica tedesca Audi farà il suo debutto in Formula 1 nel 2026 come produttore di motori. Lo ha ann… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ??? La #Ferrari di Charles #Leclerc avrà un motore nuovo ibrido a Spa in vista del GP del #Belgio. Manca ancora il comunicato d… - MarcusMercallus : @pietroraffa Un non problema se uno vuole fa un sacrificio e rientra per votare quando non esisteva il voto per i r… - F1ingenerale_ : #F1 Le monoposto tornano in pista per le #FP3 del #BelgianGP: segui la cronaca live #formula1 #sainz #leclerc… -