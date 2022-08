Femminicidio Bologna | Cartabia chiede accertamenti Procuratore | “Fatto ciò che potevamo”

Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - francescocosta : Oggi su Morning: il gas si sta prendendo la campagna elettorale (col sindaco di Piombino favorevole ai rigassificat… - fattoquotidiano : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha chiesto agli uffici dell’Ispettorato di “svolgere con urgenza i nece… - Uther_Raffaele : RT @andlucatello: Segnalo il commento sulla donna ammazzata a martellate a Bologna da parte del direttore della Croce bianca E.R. Colpa de… - greenbadeyes : RT @andlucatello: Segnalo il commento sulla donna ammazzata a martellate a Bologna da parte del direttore della Croce bianca E.R. Colpa de… -

Matteuzzi, il procuratore di: "Non è stata mala giustizia. Non emergeva rischio concreto di violenza". Cartabia manda gli ispettori 25 Agosto 2022Il pubblico ministero della procura diDomenico Ambrosino ha chiesto la convalida dell'arresto e di disporre la custodia cautelare in carcere. Nel frattempo la vicenda si è trasformata anche ...colpita a martellate martedì sera a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere . Padovani, calciatore e modello si è presentato in tenuta sportiva. È difeso d’ufficio dall’avvocato Enrico ...Il procuratore: “Non è un caso di malagiustizia. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto” BOLOGNA – Giovanni Padovani, 27enne in arresto per l’omicidio della compagna Alessandra Matteuzzi, colpita a ...