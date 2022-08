F1 GP Belgio 2022, Sainz: “Possiamo far bene in questo weekend, sono fiducioso” (Di venerdì 26 agosto 2022) Carlos Sainz, pilota della Ferrari, ha fatto un bilancio del venerdì del GP di Belgio 2022, in cui sono andate in scena le due sessioni di prove libere: “E’ stato un buon venerdì. Nella prima sessione mi sono trovato bene col bilanciamento della monoposto, mentre nella seconda i cambiamenti apportati non hanno dato i risultati sperati. Nel complesso sono fiducioso, anche a livello di passo gara. Le premesse per far bene questo weekend non mancano“. Dopo il miglior crono fatto segnare in mattinata, Sainz non è andato oltre il quinto tempo nel pomeriggio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Carlos, pilota della Ferrari, ha fatto un bilancio del venerdì del GP di, in cuiandate in scena le due sessioni di prove libere: “E’ stato un buon venerdì. Nella prima sessione mitrovatocol bilanciamento della monoposto, mentre nella seconda i cambiamenti apportati non hanno dato i risultati sperati. Nel complesso, anche a livello di passo gara. Le premesse per farnon mancano“. Dopo il miglior crono fatto segnare in mattinata,non è andato oltre il quinto tempo nel pomeriggio. SportFace.

