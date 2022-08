F1: entro fine 2023 stop partnership Alfa Romeo-Sauber (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. - (Adnkronos) - Alfa Romeo comunica che la partnership con Sauber Motorsport terminerà entro la fine del 2023. Il brand ricorda di avere annunciato il suo ritorno in F1 con un piano a lungo termine nel 2017, e di avere nel luglio 2022 comunicato la decisione di proseguire la partnership con Sauber anche per il 2023, "alla luce dei promettenti risultati conseguiti nella prima parte della stagione, in termini di risultati sportivi, marketing e collaborazione positiva con il team". "Dal momento che il turnaround economico ed industriale del brand sarà raggiunto nel 2022, Alfa Romeo valuterà tra le tante opportunità e deciderà quale sarà quella migliore per sostenere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. - (Adnkronos) -comunica che laconMotorsport termineràladel. Il brand ricorda di avere annunciato il suo ritorno in F1 con un piano a lungo termine nel 2017, e di avere nel luglio 2022 comunicato la decisione di proseguire laconanche per il, "alla luce dei promettenti risultati conseguiti nella prima parte della stagione, in termini di risultati sportivi, marketing e collaborazione positiva con il team". "Dal momento che il turnaround economico ed industriale del brand sarà raggiunto nel 2022,valuterà tra le tante opportunità e deciderà quale sarà quella migliore per sostenere la ...

acmattiam : @macho_morandi @reppecccca @missvlahovic @Norbe__10 Ma guarda, io nell’argomento non ci entro nemmeno perché non è… - VerdiStudio : Temo francamente per la tenuta sociale. Chi ha portato questo paese alle elezioni politiche merita di essere rinco… - grazianorossi : #Formula1, #AlfaRomeo ha appena annunciato che la partnership con Sauber si concluderà entro la fine del 2023. #BelgianGP #F1 - rawr_rikori : @FGhiottona Anche noi speriamo di levarci di culo entro fine anno onestamente. Sto paese di merda non mi ha mai dat… - CRALTLC : Mondo Felice va in PROMO?? Allestimento a tema gratuito per chi prenota la propria festa entro fine estate ?? Come… -