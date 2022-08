Elezioni 25 settembre, sconti biglietti treni e aerei per voto 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Arrivano sconti e agevolazioni sui biglietti per raggiungere in aereo o in treno regionale e a lunga percorrenza le località di voto in occasione delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. treni – Gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno, comunica Fs, ricordando che la misura è frutto di una convenzione fra il ministero dell’Interno e le imprese ferroviarie (fra cui trenitalia, trenitalia Tper, Trenord, Fse) e prevede uno sconto del 70% sui servizi alta velocità, intercity, eurocity Italia-Svizzera, e una riduzione del 60% per spostarsi con i treni regionali a tariffa di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Arrivanoe agevolazioni suiper raggiungere in aereo o in treno regionale e a lunga percorrenza le località diin occasione dellepolitiche del 25– Gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni suidi viaggio di andata e ritorno, comunica Fs, ricordando che la misura è frutto di una convenzione fra il ministero dell’Interno e le imprese ferroviarie (fra cuitalia,talia Tper, Trenord, Fse) e prevede uno sconto del 70% sui servizi alta velocità, intercity, eurocity Italia-Svizzera, e una riduzione del 60% per spostarsi con iregionali a tariffa di ...

