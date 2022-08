Classifica Vuelta a España 2022: Remco Evenepoel comanda, Mas a 28?. Nibali 48° a 16 minuti (Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi, venerdì 26 agosto, è andata in scena la settima tappa della Vuelta a España 2022 di ciclismo su strada: la frazione Camargo-Cistierna, di 190 km, ha confermato la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista belga Remco Evenepoel. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata regolati dallo spagnolo Jesus Herrada, ed il simbolo del primato è stato difeso dal corridore della Quick-Step, che si trova sempre al primo posto in Classifica generale con 21? di margine sul francese Rudy Molard, secondo, e 28? sullo spagnolo Enric Mas, terzo. Il miglior italiano è Domenico Pozzovivo, 26° a ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi, venerdì 26 agosto, è andata in scena la settima tappa delladi ciclismo su strada: la frazione Camargo-Cistierna, di 190 km, ha confermato la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista belga. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata regolati dallo spagnolo Jesus Herrada, ed il simbolo del primato è stato difeso dal corridore della Quick-Step, che si trova sempre al primo posto ingenerale con 21? di margine sul francese Rudy Molard, secondo, e 28? sullo spagnolo Enric Mas, terzo. Il miglior italiano è Domenico Pozzovivo, 26° a ...

