Cerveteri | confermata la delega a Geloso per i diritti e tutela degli animali e rapporti con le Guardie Zoofile

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 26 agosto 2022)– Il sindaco di, Elena Gubetti, ha conferito ad Adelaidelaaie aicon le. Si tratta di una conferma per la, che già nel precedente mandato aveva svolto un ruolo analogo, collaborando con eccellenti risultati con le realtàste del territorio rappresentando un fondamentale punto di riferimento per l’Amministrazione comunale e per i cittadini tutti. “Nei due mandati precedenti le politiche asono sempre state primarie nella nostra azione amministrativa – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di ...