Calcio: Roma; Pinto 'Wijnaldum sarà il rinforzo di gennaio' (Di venerdì 26 agosto 2022) "Ci siamo impegnati tanto per portare Wijnaldum qui. In una settimana sembrava fosse qui da un anno. Abbiamo avuto sfortuna, ma lui è stato il primo a mostrare motivazione per recuperare. sarà il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Ci siamo impegnati tanto per portarequi. In una settimana sembrava fosse qui da un anno. Abbiamo avuto sfortuna, ma lui è stato il primo a mostrare motivazione per recuperare.il ...

SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, GRUPPO C: #ROMA, LUDOGORETS, BETIS, OMONIA I SORTEGGI ? - Giorgiolaporta : Non si discuteva di #calcio ma di #polizze… ecco cosa ci sarebbe dietro la sceneggiata in stile #Gomorra di… - fayeval90 : L’anno prima e dopo Allegri la concorrenza era feroce e i scudetti si scrivono con la maiuscola. I 5 anni il Napoli… - tutticonvocati : ???@filippomricci: '#Betis ha grandi problemi economici, deve ancora iscrivere i giocatori, ma è una squadra che gio… -