Bollette più che triplicate soprattutto per negozi alberghi e ristoranti - Confcommercio lancia l'allarme: sono 120mila le piccole imprese da nord a sud che rischiano di chiudere da qui alla meta del 2023. I costi dell'energia, in ascesa continua, sono ormai da vera ...

Crisi energetica, i programmi dei principali partiti politici si trova l'espressione "razionamenti energetici" che comunque si prospetta sempre più come ... quindi, un appello all'unità: far fronte comune contro il caro bollette che si sta abbattendo su ... Confcommercio lancia l'allarme: sono 120mila le piccole imprese da nord a sud che rischiano di chiudere da qui alla meta del 2023. I costi dell'energia, in ascesa continua, sono ormai da vera ... politici si trova l'espressione "razionamenti energetici" che comunque si prospetta sempre come ... quindi, un appello all'unità: far fronte comune contro il caro che si sta abbattendo su ... Bollette più care fino al 140% per le imprese, in 250mila rischiano il lavoro