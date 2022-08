Bimba di 3 anni si risveglia al proprio funerale ma poi muore in ospedale poco dopo. La mamma: “Chiediamo giustizia”, indaga la Procura (Di venerdì 26 agosto 2022) Dichiarata morta, poi ritrovata viva nella bara e infine deceduta in ospedale. Questa la storia, assurda e dolorosa, di Camila Roxana Martinez Mendoza, una Bimba di 3 anni residente in Messico. A parlarne, oltre ad alcune testate italiane come Il Messaggero, anche la stampa estera. Il New York Post, infatti, racconta che tutto sarebbe accaduto intorno a metà agosto, quando la Bimba ha cominciato a sentirsi male con febbre molto alta, vomito e diarrea. Così la mamma l’ha portata dal pediatra che, però, le ha suggerito di andare in ospedale. Una volta arrivata al Salinas de Hidalgo Community Hospital, i medici le hanno prescritto del paracetamolo e l’hanno dimessa. Essendo peggiorata, la Bimba è stata riportata in ospedale: “Non riuscivano neanche a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Dichiarata morta, poi ritrovata viva nella bara e infine deceduta in. Questa la storia, assurda e dolorosa, di Camila Roxana Martinez Mendoza, unadi 3residente in Messico. A parlarne, oltre ad alcune testate italiane come Il Messaggero, anche la stampa estera. Il New York Post, infatti, racconta che tutto sarebbe accaduto intorno a metà agosto, quando laha cominciato a sentirsi male con febbre molto alta, vomito e diarrea. Così lal’ha portata dal pediatra che, però, le ha suggerito di andare in. Una volta arrivata al Salinas de Hidalgo Community Hospital, i medici le hanno prescritto del paracetamolo e l’hanno dimessa. Essendo peggiorata, laè stata riportata in: “Non riuscivano neanche a ...

