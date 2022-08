A cena con i militari USA, spia russa infiltrata nella base Nato di Lago Patria (Di venerdì 26 agosto 2022) Una spia russa infiltrata nella base Nato di Lago Patria. E’ questa la clamorosa rivelazione che arriva da un’inchiesta condotta da “La Repubblica”, “Bellingcat” e il settimanale tedesco “Der Spiegel”. La trentenne Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco, sarebbe la protagonista di una delle operazioni di intelligence più importanti realizzate dal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Unadi. E’ questa la clamorosa rivelazione che arriva da un’inchiesta condotta da “La Repubblica”, “Bellingcat” e il settimanale tedesco “Der Spiegel”. La trentenne Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco, sarebbe la protagonista di una delle operazioni di intelligence più importanti realizzate dal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilfoglio_it : Si dimette il braccio destro di Gualtieri. Ecco la lettera. 'In merito al video pubblicato dal Foglio, confermo che… - LCuccarini : Ricordo le risate, gli scherzi, le serate a cena con i Trettrè, dopo le dirette di Buona Domenica. Gino era tenero… - faulagghia : RT @CollotMarta: Milioni di persone rischiano di non mettere insieme il pranzo con la cena, oltre a quelli che già non ce la fanno. Letta f… - NiKRO76 : RT @QueenofSorrow75: Cioè, fatemi capire, no perché poi mi incazzo, se conosco un uomo e questo è sposato, mi invita a cena e a me lui potr… - SOFEGI12 : RT @witch_please: Marito è uscito a cena da solo con un amico. Non si sono capiti e sono in due ristoranti diversi. Non so come commentare. -