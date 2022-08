Zanetti: «Girone difficile, ma siamo l’Inter, non abbiamo paura, ce la giocheremo» (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo il sorteggio dei gruppi di Champions, con un Girone di ferro per l’Inter, ai microfoni di Sky ha parlato Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro. «Girone difficile, complicato, con Bayern e Barcellona, ma noi siamo l’Inter, anche l’anno scorso contro il Liverpool ci siamo dimostrati all’altezza. Dovremo essere al top della forma quando affronteremo queste squadre, la Champions è una questione di dettagli, ce la giocheremo. Ricordo la semifinale con il Barcellona e anche il Bayern, ora il calcio però è cambiato. Dovremo essere al top della forma, ma la prepareremo nel migliore dei modi, siamo una squadra in crescita, ci proveremo anche quest’anno come l’anno scorso. È un grande stimolo affrontare ora queste ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo il sorteggio dei gruppi di Champions, con undi ferro per, ai microfoni di Sky ha parlato Javier, vicepresidente nerazzurro. «, complicato, con Bayern e Barcellona, ma noi, anche l’anno scorso contro il Liverpool cidimostrati all’altezza. Dovremo essere al top della forma quando affronteremo queste squadre, la Champions è una questione di dettagli, ce la. Ricordo la semifinale con il Barcellona e anche il Bayern, ora il calcio però è cambiato. Dovremo essere al top della forma, ma la prepareremo nel migliore dei modi,una squadra in crescita, ci proveremo anche quest’anno come l’anno scorso. È un grande stimolo affrontare ora queste ...

