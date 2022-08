Vuelta 2022, classifica generale aggiornata dopo la sesta tappa: Evenepoel nuova maglia rossa (Di giovedì 25 agosto 2022) La classifica generale della Vuelta di Spagna 2022 aggiornata dopo la sesta tappa, la Bilbao – Ascensiòn al Pico Jano. San Miguel de Aguayo di 181.2 chilometri. Remco Evenepoel chiude in seconda posizione e si prende la maglia rossa guadagnando parecchio sugli altri rivali, vittoria per Vine. Di seguito ecco le classifiche aggiornate, quella per la maglia rossa del leader, la maglia verde a punti, la maglia a pois degli scalatori e la maglia bianca del miglior giovane. sesta tappa: CRONACA E ORDINE DI ARRIVO IN AGGIORNAMENTO maglia rossa ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladelladi Spagnala, la Bilbao – Ascensiòn al Pico Jano. San Miguel de Aguayo di 181.2 chilometri. Remcochiude in seconda posizione e si prende laguadagnando parecchio sugli altri rivali, vittoria per Vine. Di seguito ecco le classifiche aggiornate, quella per ladel leader, laverde a punti, laa pois degli scalatori e labianca del miglior giovane.: CRONACA E ORDINE DI ARRIVO IN AGGIORNAMENTO...

cyclingcols : X different GC leaders in X successive stages in Grand Tours: X = 6 Vuelta 2022: Gesink, Teunissen, Affini, Roglic… - BroginiAlessio : Jay Vine, campione australiano dell'E-Cycling Swift, vince la leggendaria 6a tappa della #Vuelta 2022. E non dico l… - SpazioCiclismo : Jay Vine si prende il primo arrivo in salita de #LaVuelta22 - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si muovono i big sull’Ascension al Pico Jano! Spettacolo sotto… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Padun in testa sulla discesa bagnata gruppo a 2? - #Vuelta… -