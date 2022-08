US Open 2022, il tabellone di Jannik Sinner. Esordio contro Altmaier, negli ottavi contro Hurkacz e nei quarti Alcaraz (Di giovedì 25 agosto 2022) Il quadro è completo. Ha preso forma quest’oggi, nel tardo pomeriggio italiano, il tabellone principale degli US Open. Per Jannik Sinner un’occasione per dimostrare le sue qualità. Inserito nella parte bassa del tabellone, Jannik farà il suo Esordio contro il tedesco Daniel Altmaier. Un primo incontro alla portata dell’azzurro che però dovrà esprimere il proprio miglior tennis nella difficoltà di non aver mai incontro il teutonico e senza riferimenti. Nel secondo turno è probabile l’incrocio con lo spagnolo Jorge Martinez, affrontato quest’anno sulla terra rossa di Roma e sconfitto per 6-4 6-3. Nel terzo round il rivale che dovrebbe pararsi davanti a ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Il quadro è completo. Ha preso forma quest’oggi, nel tardo pomeriggio italiano, ilprincipale degli US. Perun’occasione per dimostrare le sue qualità. Inserito nella parte bassa delfarà il suoil tedesco Daniel. Un primo inalla portata dell’azzurro che però dovrà esprimere il proprio miglior tennis nella difficoltà di non aver mai inil teutonico e senza riferimenti. Nel secondo turno è probabile l’incrocio con lo spagnolo Jorge Martinez, affrontato quest’anno sulla terra rossa di Roma e sconfitto per 6-4 6-3. Nel terzo round il rivale che dovrebbe pararsi davanti a ...

