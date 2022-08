Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022 | Letta | Scelta è tra noi e la destra

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – ” Questo voto è o di qua o di là, o si vota per unacon Salvini e Meloni oppure, l’unica alternativa che può competere siamo noi, il centrosinistra”. Così Enrico, segretario del Pd, parlando a Radio Capital. “La legge elettorale ha una parte maggioritaria – ricorda– in cui in un terzo circa dei collegi vince solo uno, il primo: i piccoli partiti non hanno la capacità di eleggere nessuno e la competizione è solo tra i grandi partiti. A me non piace questa legge elettorale, abbiamo provato a cambiarla, ma questa è”. Quindi il leader dem torna sul discorso di Draghi di ieri al Meeting di Rimini. Ho provato “un grande rimpianto” nel pensare “che quel governo stava facendo così bene, stava ridando grande credibilità all’Italia… Tutto fermato perché alcuni partiti hanno deciso di far cadere il governo, ...