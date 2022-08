Sorteggio tabelloni US Open 2022 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutto pronto per il Sorteggio dei tabelloni principali degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam stagionale in programma da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre sui campi in cemento outdoor dello USTA Billie Jean King National Tennis Center (Flushing Meadows, New York). La spedizione italiana conta attualmente nove giocatori (cinque uomini e quattro donne) già certi di un posto nel main draw. Nel maschile si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre nel femminile saranno ai nastri di partenza Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi. La speranza è che a questi azzurri se ne aggiungano altri provenienti dalle qualificazioni, dove in molti sono a caccia del pass per il main draw. Il Sorteggio dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutto pronto per ildeiprincipali degli US, quarto ed ultimo Slam stagionale in programma da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre sui campi in cemento outdoor dello USTA Billie Jean King National Tennis Center (Flushing Meadows, New York). La spedizione italiana conta attualmente nove giocatori (cinque uomini e quattro donne) già certi di un posto nel main draw. Nel maschile si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre nel femminile saranno ai nastri di partenza Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi. La speranza è che a questi azzurri se ne aggiungano altri provenienti dalle qualificazioni, dove in molti sono a caccia del pass per il main draw. Ildei ...

