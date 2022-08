Scamacca ancora in gol: il West Ham vola in Danimarca (Di giovedì 25 agosto 2022) Gianluca Scamacca colpisce ancora. Di nuovo titolare, come Angelo Ogbonna, nel ritorno del preliminare di Conference League in Danimarca contro il Viborg, l'azzurro come all'andata segna il gol con ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 agosto 2022) Gianlucacolpisce. Di nuovo titolare, come Angelo Ogbonna, nel ritorno del preliminare di Conference League incontro il Viborg, l'azzurro come all'andata segna il gol con ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Scamacca ancora in gol, di nuovo titolare Ogbonna: il West Ham vola in Danimarca #ConferenceLeague - Gazzetta_it : Scamacca ancora in gol, di nuovo titolare Ogbonna: il West Ham vola in Danimarca #ConferenceLeague - sportli26181512 : Europa League e Conference, tutti i risultati. West Ham, Scamacca colpisce ancora: Europa League e Conference, tutt… - Gazzetta_it : #EuropaLeague e #Conference, tutti i risultati. West Ham, Scamacca colpisce ancora - FPLItalia : Ecco la formazione ufficiale del West Ham nel ritorno dei preliminari di Conference League: un po’ di rotazioni, an… -