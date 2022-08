Sampdoria, Winks preferisce rimanere in Premier League (Di giovedì 25 agosto 2022) In uscita dal Tottenham di Conte, Winks sarebbe di interesse per la Sampdoria. Secondo The Sun, il centrocampista preferirebbe rimanere in Premier... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) In uscita dal Tottenham di Conte,sarebbe di interesse per la. Secondo The Sun, il centrocampista preferirebbein...

DiMarzio : #SerieA I @sampdoria in vantaggio nella corsa per Harry #Winks del @SpursOfficial #calciomercato - DiMarzio : . @sampdoria, le ultime sulla trattativa per #Winks - sportli26181512 : Sampdoria, Winks preferisce rimanere in Premier League: In uscita dal Tottenham di Conte, Winks sarebbe di interess… - libertango69 : @NicoSchira buona sera. Novità riguardo winks sampdoria? Grazie. - TMWSampdoria : Dall'Inghilterra: Tottenham, Winks accostato alla Sampdoria. Preferenza restare in Premier -