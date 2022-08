(Di giovedì 25 agosto 2022) «Seladomani: le società appetibili sono quelle con grande spinta popolare. Guarderei la Sud e senza pensarci andrei subito a firmare l’atto d’acquisto», dice Walternell’intervista rilasciata al Secolo XIX in merito alla cessione dellache è il suo «grande rimpianto. Non ero in condizioni fisiche per poter lavorare L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Sabatini: «Fossi ricco comprerei io la Sampdoria»: «Se fossi ricco la comprerei domani: le so… - napolista : Sabatini: «#Kvaratskhelia è formidabile. Ha un tecnico straordinario, farà una carriera meravigliosa» Al Secolo XI… -

Calcio e Finanza

Al Secolo XIX: "Sericco comprerei la Samp domani. Il calcio è tragedia, non un gioco, un vizio che comporta ... WalterSul Secolo XIX un'intervista all'ex direttore sportivo della ...Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIA Sabatini: «Fossi ricco comprerei io la Sampdoria» La Sampdoria è il suo "grande rimpianto ma se fossi ricco la comprerei domani". La Salernitana ancora in A è la sua ultima "impresa, che resta nel mio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...