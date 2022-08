Rossi: “Skriniar? Ci temono perché è rimasto. Scudetto perso? Milan aveva solo il campionato” (Di giovedì 25 agosto 2022) Il giornalista Gian Luca Rossi ha rilasciato le seguenti parole sull’Inter a Top Calcio 24, su Telelombardia. Secondo Rossi, gli avversari dei nerazzurri sono preoccupati perché il centrale... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 25 agosto 2022) Il giornalista Gian Lucaha rilasciato le seguenti parole sull’Inter a Top Calcio 24, su Telelombardia. Secondo, gli avversari dei nerazzurri sono preoccupatiil centrale...

Pall_Gonfiato : #Rossi: “#Skriniar? Ci temono perché è rimasto. #Scudetto perso? #Milan aveva solo il campionato” - paolobocciarel1 : @MarcoCH0 Musmarra chi? Quello di Joao Mario venduto a 35 Milioni allo Sporting? O quello di Skriniar venduto al PS… - G87358111 : @InterHubOff Con skriniar per me potevano metterci pure Gianluca Rossi come riserva di devjry -