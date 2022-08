Replica Una Vita in streaming, puntata del 25 agosto 2022 | Video Mediaset (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuovo appuntamento oggi giovedì 25 agosto 2022, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Pascual e Hortensia litigano e Pascual rimprovera alla donna la sua alterigia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 25 agosto 2022 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuovo appuntamento oggi giovedì 25, con la soap spagnola Una. Nellaodierna Pascual e Hortensia litigano e Pascual rimprovera alla donna la sua alterigia. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 25Fatti di Gossip.

