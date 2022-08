Porto di Napoli, nave militare greca in quarantena: morta 19enne (Di giovedì 25 agosto 2022) Proveniente da Tunisi, una nave della marina militare greca è stata messa in quarantena nel Porto di Napoli: deceduta nella notte una 19enne risultata positiva al Covid. Una nave della marina militare greca, proveniente da Tunisi, è stata messa in quarantena nel Porto di Napoli dall’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Leggi su 2anews (Di giovedì 25 agosto 2022) Proveniente da Tunisi, unadella marinaè stata messa inneldi: deceduta nella notte unarisultata positiva al Covid. Unadella marina, proveniente da Tunisi, è stata messa inneldidall’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #napoli, #nave militare greca in #quarentena nel porto: morta una 19enne, era positiva al #covid - infoitinterno : Napoli, nave militare greca in quarentena nel porto - napolista : #Stroppa: «Sono sorpreso da questo clima negativo dopo aver perso a #Napoli» «Dobbiamo migliorare nella gestione,… - fra80liccardo : RT @davide_luise: Si ritorna nel calcio europeo che conta (e non nelle competizioni di Serie C). Chi prenderà il #Napoli in @ChampionsLeag… - LelloConso : RT @fanpage: Una nave militare greca è in quarantena nel porto di Napoli. Tre dei membri dell'equipaggio sono stati ricoverati in ospedale,… -