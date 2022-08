Omonia vs Gent – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) L’Omonia ospita giovedì 25 agosto il Gent per un posto nella fase a gironi dell’Europa League. I ciprioti hanno sorprendentemente vinto 2-0 in Belgio la scorsa settimana, quindi possono permettersi anche una sconfitta di misura nel ritorno e avanzare comunque. Il calcio di inizio di Omonia vs Gent è previsto alle 19. Anteprima della partita Omonia vs Gent: a che punto sono le due squadre Omonia In effetti, pochi neutrali avrebbero previsto che l’Omonia avrebbe vinto per 2-0 alla Ghelamco Arena di Gent, ma è esattamente quello che hanno fatto grazie ai gol di Charalambos Charalambous e Brandon Barker a cavallo dell’intervallo. Neil Lennon, che ha sostituito l’ex difensore del Manchester United Henning Berg come allenatore, ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ospita giovedì 25 agosto ilper un posto nella fase a gironi dell’Europa League. I ciprioti hanno sorprendentemente vinto 2-0 in Belgio la scorsa settimana, quindi possono permettersi anche una sconfitta di misura nel ritorno e avanzare comunque. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIn effetti, pochi neutrali avrebbero previsto che l’avrebbe vinto per 2-0 alla Ghelamco Arena di, ma è esattamente quello che hanno fatto grazie ai gol di Charalambos Charalambous e Brandon Barker a cavallo dell’intervallo. Neil Lennon, che ha sostituito l’ex difensore del Manchester United Henning Berg come allenatore, ha ...

