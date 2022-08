Noicattaro | verifica dei danni causati dalla grandinata di venerdì scorso Gravi conseguenze per i vigneti

(Di giovedì 25 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Come richiesto con nota n. 19951 del 21.08.2022 inviata dal Servizio Autonomo Agricoltura del Comune di Noicàttaro agli uffici regionali preposti e all’assessore regionale all’Agricoltura è stato eseguito un sopralluogo dai referenti regionali deputati a valutare idello19 agosto alle coltivazioni di uva in agro di Noicàttaro. “Restiamo in attesa del resoconto e della valutazione successiva per comprendere se vi sarà la possibilità di attingere dal fondo nazionale per le calamità per ottenere supporto economico. Il settore agricolo, già fortemente provato dal rincaro dei costi di lavorazione e produzione, deve essere concretamente e adeguatamente supportato dalle istituzioni e il solo ristoro dei ...

Noicàttaro, verifica dei danni causati dalla grandine. Innamorato: "Istituire tavolo tecnico per facilitare accesso ai fondi per l'agricoltura"