Nedved: «Girone complicato, col Benfica non abbiamo uno storico favorevole» (Di giovedì 25 agosto 2022) Ai microfoni di Sky, dopo il sorteggio di Champions League, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved. «Girone piuttosto complicato, sono tutte squadre che non hanno bisogno di presentazioni. Col Benfica non abbiamo uno storico molto favorevole, ma sono contento che andremo anche in Israele, dove non abbiamo potuto disputare l’amichevole in estate. Girone difficile» «abbiamo completato il nostro reparto offensivo con Milik e lavoreremo ancora per completare la rosa. Non sappiamo se prenderemo un altro giocatore. abbiamo molti infortuni, ci crediamo molto negli infortunati, li aspetteremo». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Ai microfoni di Sky, dopo il sorteggio di Champions League, il vicepresidente della Juventus, Pavel. «piuttosto, sono tutte squadre che non hanno bisogno di presentazioni. Colnonunomolto, ma sono contento che andremo anche in Israele, dove nonpotuto disputare l’amichevole in estate.difficile» «completato il nostro reparto offensivo con Milik e lavoreremo ancora per completare la rosa. Non sappiamo se prenderemo un altro giocatore.molti infortuni, ci crediamo molto negli infortunati, li aspetteremo». L'articolo ilNapolista.

