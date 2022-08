Milano, non sa più come mantenere il figlio: papà entra in banca e perde la testa (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ accaduto a Milano: un uomo di circa 50 anni è entrato in banca e ha minacciato il direttore per farsi consegnare cinquemila euro. Tensione e attimi di paura in una banca nella periferia nord di Milano. Un uomo è entrato con il volto coperto da una mascherina chirurgica per fare una rapina. Isabella Bonotto/ ANSA /archivioIl rapinatore aveva circa 50 anni e la banca in questione è una filiale della banca Popolare di Sondrio situata in via Farini. Il 50enne, una volta entrato con il volto coperto, ha minacciato il direttore con un paio di forbici per farsi consegnare non 500 mila e neppure 50mila ma cinquemila euro. Da quanto emerso l’uomo era appena uscito dal carcere e quei soldi gli servivano per ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ accaduto a: un uomo di circa 50 anni èto ine ha minacciato il direttore per farsi consegnare cinquemila euro. Tensione e attimi di paura in unanella periferia nord di. Un uomo èto con il volto coperto da una mascherina chirurgica per fare una rapina. Isabella Bonotto/ ANSA /archivioIl rapinatore aveva circa 50 anni e lain questione è una filiale dellaPopolare di Sondrio situata in via Farini. Il 50enne, una voltato con il volto coperto, ha minacciato il direttore con un paio di forbici per farsi consegnare non 500 mila e neppure 50mila ma cinquemila euro. Da quanto emerso l’uomo era appena uscito dal carcere e quei soldi gli servivano per ...

