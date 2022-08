Milan, Sacchi premiato dalla UEFA: “Onorato, facevo cose normali” (Di giovedì 25 agosto 2022) Sacchi, storico allenatore del Milan, ha ricevuto il premio di Ceferin dalla UEFA e ha commentato così questo riconoscimento. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022), storico allenatore del, ha ricevuto il premio di Ceferine ha commentato così questo riconoscimento.

PianetaMilan : .@acmilan, @MrAncelotti: 'Ringrazio il mio insegnante, #Sacchi, straordinario' #ACMilan #Milan #SempreMilan - PrudenzioG : RT @crepldilio: essere milanista vuol dire che guardi i sorteggi e premiano come migliori allenatori #Sacchi e #Ancelotti. Solo una squadra… - Maldinismovero2 : Sorteggi di #ChampionsLeague Premiati #Ancelotti come allenatore dell'anno e #sacchi come allenatore del secolo Za… - TommasoMandelli : @giovannibrenteg Porca troia, quanto soffrite ancora il Milan di Sacchi -