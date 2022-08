Mick Schumacher in bilico, Ferrari dubbiosa e Alpine vicina (Di giovedì 25 agosto 2022) Le prossime gare per Mick Schumacher saranno decisive per definire il futuro del giovane pilota tedesco. La Haas sembra essere intenzionata a guardarsi un po’ attorno, con Giovinazzi e Ricciardo che potrebbero addirittura soffiare il posto al figlio della leggenda. La Ferrari stessa non sembra puntare molto sul pilota FDA, e per questo motivo dunque la pista Alpine potrebbe non essere una opzione totalmente da scartare per il prosieguo della sua carriera, nonostante alcune prestazioni degne di nota nelle ultime settimane. Adesso si va a Spa, pista storica e che ha regalato grandi gioie alla famiglia Schumacher. Secondo rumor sempre più insistenti il rapporto tra Mick Schumacher e la Haas si sarebbe incrinato ad inizio stagione e anche i buoni risultati del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Le prossime gare persaranno decisive per definire il futuro del giovane pilota tedesco. La Haas sembra essere intenzionata a guardarsi un po’ attorno, con Giovinazzi e Ricciardo che potrebbero addirittura soffiare il posto al figlio della leggenda. Lastessa non sembra puntare molto sul pilota FDA, e per questo motivo dunque la pistapotrebbe non essere una opzione totalmente da scartare per il prosieguo della sua carriera, nonostante alcune prestazioni degne di nota nelle ultime settimane. Adesso si va a Spa, pista storica e che ha regalato grandi gioie alla famiglia. Secondo rumor sempre più insistenti il rapporto trae la Haas si sarebbe incrinato ad inizio stagione e anche i buoni risultati del ...

