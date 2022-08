Cail7890 : @ale_moretti @pdnetwork @EnricoLetta Se la Meloni avesse azzardato una proposta del genere l’avreste minacciata di… - IoCheTeLoDico : @Nazionalitalico @IoSecondo @FratellidItalia Guarda che 'non ho paura' lo dice la Meloni... quindi è lei quella che si sente minacciata... - nfrezza : @GiorgiaMeloni perché, cara Giorgia Meloni, mette insieme questi due argomenti? Utilizzare il video di uno stupro a… - maurizi73670876 : @ZittaNonSto Secondo me è sotto ricatto. La Meloni è minacciata, da piccola infilava le dita dentro il naso. -

ilGiornale.it

Secondo il partito di Giorgia, l'evento costituirebbe una violazione della par condicio (in ... oggi comincia anche quella regionale calabrese a Siderno, dove la sindaca è stata...Un episodio che è diventato anche terreno di scontro politico - dopo che il video dello stupro è stato mostrato dalla leder di Fratelli d'Italia Giorgia- circostanza che ha alzato l'... Meloni minacciata di morte, avviso di sfratto per Letta e Di Maio: quindi, oggi… Quindi, oggi...: il viaggio del ministro degli Esteri a Kiev, la campagna elettorale di Letta e l'ombra di Bonaccini ...(Adnkronos) - Commenti con minacce sotto gli articoli online che riportano la notizia dello stupro di Piacenza, ma anche chi si prende la briga di cercare il suo indirizzo e spedirle una mail per dirl ...