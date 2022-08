Meloni dice di ispirarsi più a Thatcher che a Le Pen. Ma la realtà dice il contrario (Di giovedì 25 agosto 2022) Giorgia Meloni, ormai quasi sicura di avere in Italia i consensi per arrivare a Palazzo Chigi, da qualche tempo è impegnata in una serie di interventi e interviste per accreditarsi a livello internazionale come leader di governo responsabile, europeista, atlantista e non ostile al mercato. In una recente intervista allo Spectator, tesa a sfatare alcuni presunti miti sulla sua figura, Meloni ha detto di non essere d’accordo con le politiche di Marine Le Pen di massiccio intervento statale nell’economia francese e di sentirsi più vicina alla tradizione liberal-conservatrice anglosassone: “Probabilmente sarei una Tory se fossi britannica. Ma sono italiana”, ha detto al settimanale conservatore inglese. Più Margaret Thatcher che Marine Le Pen, insomma. Ma a dispetto dell’immagine che Meloni tenta di proiettare all’estero, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 25 agosto 2022) Giorgia, ormai quasi sicura di avere in Italia i consensi per arrivare a Palazzo Chigi, da qualche tempo è impegnata in una serie di interventi e interviste per accreditarsi a livello internazionale come leader di governo responsabile, europeista, atlantista e non ostile al mercato. In una recente intervista allo Spectator, tesa a sfatare alcuni presunti miti sulla sua figura,ha detto di non essere d’accordo con le politiche di Marine Le Pen di massiccio intervento statale nell’economia francese e di sentirsi più vicina alla tradizione liberal-conservatrice anglosassone: “Probabilmente sarei una Tory se fossi britannica. Ma sono italiana”, ha detto al settimanale conservatore inglese. Più Margaretche Marine Le Pen, insomma. Ma a dispetto dell’immagine chetenta di proiettare all’estero, ...

