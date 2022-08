“Ma cosa sei diventata?”. Simona Ventura, per il web ‘è troppo rifatta’. Tutti scatenati dopo l’ultimo video (Di giovedì 25 agosto 2022) Ore tutt’altro che interessanti per Simona Ventura, costretta a subire attacchi dagli hater a causa di un video che sta girando in rete. A pubblicarlo è stata la stessa conduttrice televisiva, che comunque non poteva aspettarsi un trattamento del genere. Il filmato è stato commentato da decine e decine di follower, che l’hanno mesa nel mirino. Si è trattato in alcuni casi di insulti o di ironia, che ovviamente non avranno fatto piacere alla donna, la quale si attendeva presumibilmente reazioni molto differenti. Per Simona Ventura gli attacchi per questo video sono stati numerosi e si resta in attesa di una sua eventuale replica. Recentemente di lei ne aveva parlato Victoria Cabello: “Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Ore tutt’altro che interessanti per, costretta a subire attacchi dagli hater a causa di unche sta girando in rete. A pubblicarlo è stata la stessa conduttrice televisiva, che comunque non poteva aspettarsi un trattamento del genere. Il filmato è stato commentato da decine e decine di follower, che l’hanno mesa nel mirino. Si è trattato in alcuni casi di insulti o di ironia, che ovviamente non avranno fatto piacere alla donna, la quale si attendeva presumibilmente reazioni molto differenti. Pergli attacchi per questosono stati numerosi e si resta in attesa di una sua eventuale replica. Recentemente di lei ne aveva parlato Victoria Cabello: “Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il ...

