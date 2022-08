Lulù Selassié presa in giro da un ballerino di Ballando con le stelle (Di giovedì 25 agosto 2022) La presa in giro a Lulù Selassié In queste ultime settimane Lulù Selassié ha annunciato che molto presto uscirà il suo primo singolo. Lei si trova, infatti, già in sala di registrazione e anche se non ha voluto rivelare nulla ai fan, ha comunque pubblicato un filmato in cui canta una cover. Nella descrizione, poi, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 agosto 2022) LainIn queste ultime settimaneha annunciato che molto presto uscirà il suo primo singolo. Lei si trova, infatti, già in sala di registrazione e anche se non ha voluto rivelare nulla ai fan, ha comunque pubblicato un filmato in cui canta una cover. Nella descrizione, poi, L'articolo proviene da Novella 2000.

