Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 agosto 2022) “sicuro della loro responsabilità perché mi hanno mostrato le. Inoltre mi hanno informato dell’attacco prima che avvenisse. Non mi hanno detto di preciso cosa sarebbe successo, ma di certo intendevano l’attacco. Dopo mi hanno mandato delle foto che posessere state scattate soltanto dalla persona che ha materialmente eseguito l’operazione. Non posso pubblicarle perché c’è il rischio altissimo di rivelare troppo”. Così Ilya, politico russo in esilio a Kiev in Ucraina, si dice certo che la bomba che ha ucciso Daryasia stata messa dal gruppo dianti Putin, l’ Esercito repubblicano nazionale.riferisce che idicono che l’obiettivo dell’attacco erano sia Aleksander Dugin ...