L' arma dell' inganno | le gradi mosse dei servizi segreti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) L'DVD in vendita con Colin Firth,Matthew Mc Fadyen e Kelly Mc Donald. Regia di John Madden. Produzione Gran Bretagna 2021. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA E' la storia di unae grandideiche decisero la seconda guerra mondiale. All'inizio del 1943 gli alleati stanno preparandosi a riprendersi l'Europa dopo tre anni di occupazione nazista. Tutti si aspettano (compresi i tedeschi) che il primo sbarco sarà in Sicilia.L'isola quindi è stata fortificata al massimo. E allora ibritannici architettano un grande. Far credere che l'invasione partirà dalla Grecia (in modo da spostare colà la maggior partee difese). Un ...