Gazzetta_it : La moglie di #Nadal ricoverata in clinica, #UsOpen in dubbio per Rafa? - Sport_Fair : La moglie di #Nadal ricoverata Nelle prossime ore un intervento chirurgico -

La Gazzetta dello Sport

Un ricovero precauzionale. Così viene descritto dalla stampa spagnola l'ingresso in ospedale, avvenuto lunedì, di Mery Perelló, ladi Rafaincinta di 31 settimane. Gravidanza complicata Rafa e Mery aspettano un bimbo che dovrebbe nascere alla fine di ottobre, ma la gravidanza sta procedendo in maniera complicata e ...Ladiè alla 31ª settimana di gravidanza ed è costantemente sorvegliata dai medici per evitare qualsiasi tipo di ... La moglie di Nadal ricoverata in clinica, Us Open in dubbio per Rafa Mentre negli Stati Uniti è tutto pronto per l’inizio dello Us Open, ultimo Slam della stagione 2022 di tennis, dalla Spagna arrivano importanti notizie. Secondo El Diario de Mallorca, infatti, Mery Pe ...