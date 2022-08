Klopp perde la battaglia con Juve e Milan: nuovo assalto (Di giovedì 25 agosto 2022) Persa la possibilità di arrivare al gioiello del Milan ma anche al giocatore seguito dalla Juve, Klopp tenta l’assalto in casa Barcellona Martoriato dagli infortuni a centrocampo – Oxlade-Chamberlain ne… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 25 agosto 2022) Persa la possibilità di arrivare al gioiello delma anche al giocatore seguito dallatenta l’in casa Barcellona Martoriato dagli infortuni a centrocampo – Oxlade-Chamberlain ne… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

EnricoP1998 : @k38129364 @robman1976 @armagio Poi sicuramente mettiamoci anche che per i cosiddetti allenatori top la Champions f… - jean_gasperi73 : A me Bruno Fernandes è sembrato una merda. Non è certo uno che perde tempo e fa scenate ridicole che nel mio immagi… - zlatanradu : @ExoDany2 @boccia921 Il Liverpool di Klopp è 16o, due pareggi e sconfitta contro lo United che perde con tutti. Quindi? - Francys1208 : @wazzaCN È un fallito klopp, perde tutte le finali, è l'allegri della premier, ha vinto una champions a culo grazie… - Micheal89549039 : @MatteoCampbells Basta con questa storia si vince si pareggia si perde non è questo il problema.klopp e guardiola p… -