Gaizka Mendieta dice che non esiste un campionato paragonabile a LaLiga (Di giovedì 25 agosto 2022) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 23/08/2022 alle 21:48 est L’ex calciatore ha negato che le squadre spagnole siano in svantaggio rispetto a quelle della Premier o del PSG Per quanto riguarda la Nazionale, ha assicurato che è una delle favorite per vincere la Coppa del Mondo insieme a Brasile e Argentina L’ex calciatore spagnolo Gaizka Mendietaun giocatore della Coppa del Mondo in Corea-Giappone 2002, ha dichiarato martedì che non esiste un torneo che possa essere paragonato al livello tattico e competitivo del campionato spagnolo. “Da analista e commentatore posso dire che a livello tattico, tecnico, competitivo non c’è altra associazione che possa essere paragonata alla Liga”Il centrocampista in pensione che ha brillato con il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 23/08/2022 alle 21:48 est L’ex calciatore ha negato che le squadre spagnole siano in svantaggio rispetto a quelle della Premier o del PSG Per quanto riguarda la Nazionale, ha assicurato che è una delle favorite per vincere la Coppa del Mondo insieme a Brasile e Argentina L’ex calciatore spagnoloun giocatore della Coppa del Mondo in Corea-Giappone 2002, ha dichiarato martedì che nonun torneo che possa essere paragonato al livello tattico e competitivo delspagnolo. “Da analista e commentatore posso dire che a livello tattico, tecnico, competitivo non c’è altra associazione che possa essere paragonata alla Liga”Il centrocampista in pensione che ha brillato con il ...

LALAZIOMIA : Lazio | L'ex Mendieta e i pericoli del Mondiale in Qatar. 3 le favorite per Gaizka - LazioNews_24 : Ex #Lazio, #Mendieta: «Ecco le mie favorite del Mondiale in Qatar» -