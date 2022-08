Fansale e Viagogo per i Coldplay | quale preferire per i biglietti e le differenze

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022)per iprecisazione importante suletra le due piattaforme di rivendita dei, in modo da scegliere in modo consapevolee dove recarsi per l’acquisto dei ticket in caso di sold out. Al via il 25 agosto alle ore 10.00 la vendita generale sui circuiti autorizzati. Isono disponibili sia online che via call center e in tutti i punti vendita autorizzati della penisola. Ma cosa fare in caso di sold out? In tanti ci chiedete seè un sito affidabile e lecon la piattaforma. Entrambi infatti potrebbe offrire, di seconda mano ossia rivenduti da fan e ...