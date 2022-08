F1 | Domenicali | “Dobbiamo offrire spettacolo | ai giovani piacciono le sprint race”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la pausa estiva, il mondiale di F1 è pronto a fare ritorno sul circuito di Spa-Francorchamps. Dallo storico e caratteristico circuito belga riparte la lotta per il titolo, con Max Verstappen a condurre i giochi con 80 punti di vantaggio su Charles Leclerc. Un circuito che trasuda di tradizione, in un periodo storico in cui il Circus sta cercando di fare un passo oltre, per aumentare loe cercare sempre maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni. È quanto emerge dalle parole, riportate da La Repubblica, di Stefano: “È un momento molto importante per il nostro sport, tutti parlano di noi. Sempre piùe donne si avvicinano al nostro mondo, siamo tornati a essere popolari e a rappresentare il punto di riferimento per le tecnologie del futuro, per cui è nostro dovere continuare ad ...