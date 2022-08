Elezioni 2022, il sociologo: “Temo forte astensione tra i giovani” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sul voto di settembre c’è grande indecisione da parte dei ragazzi. I giovani costituiscono circa un terzo di coloro che sono incerti su chi votare. D’altra parte la campagna elettorale non è ancora entrata nei temi a loro cari, come il lavoro, il caro energia, l’università, l’Erasmus. Ho comunque la sensazione e il timore che l’astensione giovanile sarà maggiore di quella degli adulti. Sono molto pochi i ragazzi interessati alla politica fatta dai partiti, eppure sono tanti coloro che fanno volontariato e svolgono attività di impegno civico. La politica non riesce più parlare ai giovani e infatti solo l’1% di loro è iscritto a un partito”. Lo dice all’Adnkronos Michele Sorice, professore di sociologia alla Luiss, commentando, in vista delle Elezioni del 25 settembre, come i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sul voto di settembre c’è grande indecisione da parte dei ragazzi. Icostituiscono circa un terzo di coloro che sono incerti su chi votare. D’altra parte la campagna elettorale non è ancora entrata nei temi a loro cari, come il lavoro, il caro energia, l’università, l’Erasmus. Ho comunque la sensazione e il timore che l’le sarà maggiore di quella degli adulti. Sono molto pochi i ragazzi interessati alla politica fatta dai partiti, eppure sono tanti coloro che fanno volontariato e svolgono attività di impegno civico. La politica non riesce più parlare aie infatti solo l’1% di loro è iscritto a un partito”. Lo dice all’Adnkronos Michele Sorice, professore di sociologia alla Luiss, commentando, in vista delledel 25 settembre, come i ...

