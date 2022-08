Dritto e Rovescio: ospiti 25 agosto 2022 (Di giovedì 25 agosto 2022) Stasera, giovedì 25 agosto, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova stagione Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite principale del primo appuntamento sarà il leader della Lega, Matteo Salvini, per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni. Nel corso della serata si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, sembra essere vicino alla cancellazione. E ancora, un approfondimento sulle recenti minacce e violenze a opera di ragazzi appartenenti ad alcune baby gang che stanno mettendo in pericolo la serenità di molte città italiane. Tra gli ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 agosto 2022) Stasera, giovedì 25, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova stagione, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite principale del primo appuntamento sarà il leader della Lega, Matteo Salvini, per analizzare i temi della campagna elettorale, quando ormai manca solo un mese alle elezioni. Nel corso della serata si dibatterà attorno al boom dei rincari, dal costo dell’energia e quello dei beni di prima necessità, che continuano ad affliggere i cittadini. Spazio, inoltre, a un’analisi sul reddito di cittadinanza che, allo stato dei fatti, sembra essere vicino alla cancellazione. E ancora, un approfondimento sulle recenti minacce e violenze a opera di ragazzi appartenenti ad alcune baby gang che stanno mettendo in pericolo la serenità di molte città italiane. Tra gli ...

