Commissioni a perdere (Di giovedì 25 agosto 2022) Da quella su Bibbiano a quella sul gioco illegale, da quella sul caso Forteto a quella sulla morte di David Rossi. Il Parlamento spende milioni di euro in inchieste che troppo spesso si impantanano tra lentezza nelle audizioni, indagini impostate male o altro ancora. E la legislatura che volge al termine non fa eccezione. Quante volte l’abbiamo sentito dire: «Parlateci di Bibbiano». C’è stato un momento, qualche anno fa, in cui tutto sembrava ruotare attorno al comune di 10 mila abitanti a due passi da Reggio Emilia. E il motivo era preciso: la località era, suo malgrado, legata all’inchiesta «Angeli e demoni» - che è sfociata in un processo ancora in corso - riguardante i servizi sociali che avrebbero, secondo l’ipotesi accusatoria, falsificato le relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie e darli in affido ad amici e conoscenti. Talmente ampio è stato il ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 agosto 2022) Da quella su Bibbiano a quella sul gioco illegale, da quella sul caso Forteto a quella sulla morte di David Rossi. Il Parlamento spende milioni di euro in inchieste che troppo spesso si impantanano tra lentezza nelle audizioni, indagini impostate male o altro ancora. E la legislatura che volge al termine non fa eccezione. Quante volte l’abbiamo sentito dire: «Parlateci di Bibbiano». C’è stato un momento, qualche anno fa, in cui tutto sembrava ruotare attorno al comune di 10 mila abitanti a due passi da Reggio Emilia. E il motivo era preciso: la località era, suo malgrado, legata all’inchiesta «Angeli e demoni» - che è sfociata in un processo ancora in corso - riguardante i servizi sociali che avrebbero, secondo l’ipotesi accusatoria, falsificato le relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie e darli in affido ad amici e conoscenti. Talmente ampio è stato il ...

